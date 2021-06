Viminale: Lamorgese, grazie a personale Forze polizia impegnato ieri a Roma per tutelare sicurezza e ordine pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, in merito alla partita inaugurale all'Olimpico di Roma dei campionati Europei di calcio tra Italia e Turchia ringrazia "tutto il personale delle Forze di polizia impegnato nella giornata di ieri a Roma per tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico nella prima manifestazione in Italia aperta al grande pubblico dopo le limitazioni legate alla emergenza sanitaria". La titolare del Viminale sottolinea, poi, in una nota come "la capacità e la professionalità delle donne e degli uomini in servizio anche all'interno dello stadio abbiano consentito di vivere con serenità un momento di grande spettacolo sportivo". Lamorgese ha espresso il proprio plauso alla Banda musicale della Polizia di Stato "per la splendida esibizione davanti ad un palcoscenico internazionale che ne conferma l'eccezionale valore artistico".(Com)