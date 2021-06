Iraq: arrestati due ufficiali del porto di Umm Qasr accusati di corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità irachene hanno arrestato due generali con l'accusa di aver accettato tangenti per esentare i dazi doganali nel porto del Golfo di Umm Qasr. Secondo le stime, la condotta dei due ufficiali avrebbe provocato perdite allo Stato per 6,3 miliardi di dollari all'anno. Il porto del Golfo di Umm Qasr, nel sud del Paese, vicino al confine con il Kuwait, è un punto di ingresso chiave per le importazioni di generi alimentari e medicinali che è considerato il più corrotto in Iraq. (Res)