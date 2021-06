Vaticano: in udienza dal Papa l'ambasciatore del Gabon Chesnel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha ricevuto questa mattina in udienza Eric Chesnel, ambasciatore del Gabon presso la Santa Sede, in occasione della presentazione delle lettere credenziali. Chesnel, nato nel 1952, ha assunto diversi incarichi a livello politico: consigliere speciale, incaricato della missione del presidente (dal 2014); segretario generale aggiunto della presidenza (2011 - 2014); consigliere personale del presidente Omar Bongo Ondimba; consigliere del presidente presso l'ambasciata del Gabon in Francia. Ha lavorato nei settori seguenti: comunicazione, sociale, diritto, economia, finanze nonché nelle relazioni internazionali. (Civ)