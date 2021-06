Milano: parte dalla periferia la lotta alla povertà digitale dei giovani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premio comprende oltre al laptop frutto di una donazione dall'azienda farmaceutica toscana Kedrion Biopharma, un abbonamento gratuito per 12 mesi di Skywifi, l'assistenza da remoto di tutor di Ibm Italia e le licenze gratuite Windows e Office. I beneficiari sono stati selezionati tra i soggetti risultati, nonostante l'impegno, più in difficoltà da un'indagine condotta tra 180 centri di ascolto nei quartieri della fascia periferica di Milano dalla quale è emerso che sono almeno 500 gli adolescenti privi dei dispositivi tecnici e le basilari competenze informatiche necessarie per l'apprendimento. L'iniziativa che si concluderà nelle prossime settimane rappresenta dunque una prima immediata risposta a tale fabbisogno. Da un monitoraggio condotto su un campione di 60 doposcuola parrocchiali frequentati da 2.772 ragazzi è emerso che proprio l'inadeguatezza dei mezzi informatici è stata la ragione principale per cui i ragazzi hanno avuto difficoltà a seguire la didattica a distanza nel corso degli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 condizionati dalla pandemia di Covid. In questo contesto di povertà digitale, la didattica a distanza ha aumentato il rischio di abbandono scolastico. Secondo questa indagine, infatti, il 19,9 per cento ha seguito solo saltuariamente le lezioni a distanza impartite dagli insegnanti o ha smesso di farlo principalmente perché non disponeva di strumenti adeguati. (segue) (Com)