Milano: parte dalla periferia la lotta alla povertà digitale dei giovani (3)

La povertà digitale colpisce quasi un quarto, il 22 per cento, dei ragazzi che frequentano i doposcuola parrocchiali ma sale all'89,5 per cento tra gli stranieri.Nell'anno che si è appena concluso non solo gli insegnanti hanno dovuto adattarsi alle nuove modalità didattiche ma anche gli stessi volontari dei doposcuola sono stati costretti a ricorrere alla tecnologia per continuare ad aiutare i ragazzi a svolgere i compiti il pomeriggio. "L'esperienza della didattica a distanza sperimentata in questi mesi si è incaricata di mostrare come nelle famiglie più povere manchino gli strumenti necessari per accedere alle nuove forme attraverso le quali già oggi e sempre di più in futuro avverrà la diffusione della conoscenza – sottolinea Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana -. Tra le tante forme di povertà quella digitale è tra le più odiose perché colpisce quella parte di giovani che ha meno opportunità e che rischia così di partire un passo più indietro. Questa iniziativa interviene in maniera puntuale su alcune situazioni di particolare disagio individuate dagli operatori sul campo. I pc, le connessioni wifi e il tutoraggio sono certo che aiuteranno questi ragazzi ad esprime il loro potenziale".