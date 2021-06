Milano: parte dalla periferia la lotta alla povertà digitale dei giovani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Azzerare la povertà digitale dei nostri giovani è essenziale per costruire una Milano più giusta, e contrastare la drammatica crisi sociale scatenata dalla pandemia - sottolinea il sindaco di Milano, Giuseppe Sala -. Il Comune ringrazia Caritas Ambrosiana, pilastro del Welfare milanese, e Fondazione Robert F. Kennedy Human Rights-Italia per la donazione di dispositivi informatici e strumenti di navigazione agli studenti più bisognosi. Un aiuto a centinaia di ragazze e di ragazzi che rafforza le nostre iniziative, attivate in sinergia col settore privato e col Terzo Settore, per assicurare il diritto all'istruzione a chi è stato penalizzato dalla chiusura delle scuole. La donazione promossa da Caritas Ambrosiana e Rfk Italia a ci indica la strada da percorrere per garantire la miglior formazione possibile ai nostri ragazzi, i custodi del futuro di Milano. Questo gesto di solidarietà è stato favorito dalla generosità delle aziende americane, che durante la pandemia hanno donato importanti somme di denaro a Fondazione Robert F. Kennedy Human Rights-Italia. La vicinanza delle imprese di un Paese amico come gli Stati Uniti, che generano ricchezza e benessere per la nostra comunità, ci incoraggia ad accelerare la Milano a misura di studente, dove tutti i giovani possano esprimere il massimo del loro potenziale". "L'America si dimostra ancora una volta amica dell'Italia e di Milano supportando i nostri giovani a competere per conquistare il proprio futuro, perché nessuno rimanga indietro grazie agli strumenti che oggi vengono messi a disposizione dai nostri donatori», spiega Stefano Lucchini, presidente di Robert F. Kennedy Human Rights Italia. (Com)