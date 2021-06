Covid: in hub vaccinale Acea 1.600 prenotazioni 12/16 anni, da 15 maggio 9.000 dosi somministrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acea aderisce agli open day junior organizzati dalla Regione Lazio. "L’hub dell’azienda - si legge in una nota - è infatti attivo in questo weekend e nel prossimo per la somministrazione dei vaccini Pfizer ai ragazzi tra 12 e 16 anni. Si è registrata da subito una grande adesione da parte dei giovani, a partire già dai primissimi minuti di apertura della finestra, con un totale di 1.600 prenotazioni per l’hub Acea nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 giugno. Nell’arco della mattinata odierna, invece, sono state somministrate oltre 400 dosi di vaccino". "Dal 15 maggio ad oggi - prosegue Acea nella nota - presso l’hub aziendale sono state effettuate complessivamente, tra cittadini e dipendenti, circa 9.000 vaccinazioni". Acea è stata la prima multiutility a rendere operativa una propria sede come centro vaccinale con una capacità di oltre mille dosi giornaliere, per supportare il piano di vaccinazione anti Covid. (segue) (Com)