Covid: in hub vaccinale Acea 1.600 prenotazioni 12/16 anni, da 15 maggio 9.000 dosi somministrate (2)

- Acea, con la collaborazione dell’Unità di crisi Covid della Regione Lazio e della Asl Roma 1, ha allestito in brevissimo tempo presso l’Autoparco aziendale di via delle Cave Ardeatine 36 un centro vaccinale dotato di 26 postazioni per anamnesi, 15 linee vaccinali e oltre 60 postazioni per la fase di osservazione. La Asl Roma 1 garantisce la fornitura del vaccino, la formazione degli operatori oltre che la programmazione delle agende, nel rispetto delle indicazioni dell’Unità di Crisi Regione Lazio. L’hub Acea rientra tra i siti individuati dal Sistema sanitario regionale del Lazio per l’iniziativa open day junior dedicata ai ragazzi dai 12 ai 16 anni secondo le modalità di adesione e partecipazione pubblicate sul sito di Salute Lazio. (Com)