Riforme: Brescia (M5s), sbloccare cantiere tornando a lavorare in commissione

- "Questa settimana, dopo quasi otto mesi di attesa, la Camera ha finalmente votato in seconda lettura la riforma costituzionale che consente ai diciottenni di votare per il Senato e speriamo che l'iter si chiuda presto definitivamente. Bisogna ora sbloccare il cantiere delle riforme che qualcuno ha fermato dopo il sì al referendum sul taglio dei parlamentari. In questi mesi se ne è parlato dovunque, in tv, sui giornali, nei webinar, ma non in Parlamento. Ripartiamo dal lavoro nelle commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato. Ci sono le condizioni politiche per fare bene". Lo ha detto Giuseppe Brescia, deputato del Movimento cinque stelle, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera e primo firmatario della proposta di legge costituzionale per il voto ai 18enni al Senato, intervistato dagli studenti del Master di Giornalismo multimediale politico economico della 24 Ore Business School. "Il Parlamento dovrà essere centrale in questo processo, senza invasioni del governo - ha aggiunto il parlamentare -. Con una maggioranza così allargata si può trovare facilmente quel consenso ampio, necessario su questi temi, e si dovranno naturalmente coinvolgere le opposizioni. Bisogna confermare il metodo vincente delle riforme puntuali e ripartire da quanto già approvato o incardinato, come il referendum propositivo, i poteri speciali per Roma Capitale, la tutela dell'ambiente in Costituzione e la riforma di adeguamento post taglio proposta dal collega Fornaro. Dobbiamo poi affrontare il tema della limitazione della decretazione d'urgenza - ha concluso Brescia - e mettere mano seriamente alla riforma dei regolamenti parlamentari per un procedimento legislativo più rapido e snello". (Rin)