Trasporto aereo: sindacati, confermate 4 ore sciopero il 18 giugno

- "Confermato venerdì 18 giugno lo sciopero generale di tutto il personale del trasporto aereo che per 4 ore si fermerà dalle 13 alle 17, con un presidio all'aeroporto di Fiumicino". A proclamare la protesta unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl trasporto aereo "a difesa dei lavoratori di Alitalia e Air Italy come di Blue Panorama e Air Dolomiti e Neos ma anche Norwegian e di Ernest in liquidazione e delle low cost EasyJet, Ryan Air/Malta Air, Wizz Air, Vueling e Volotea, di tutte le compagnie aeree straniere con base e addetti nel nostro paese, delle società di gestioni aeroportuali, di handling e catering e di tutti gli stagionali e precari del settore. Su Alitalia inaccettabile - proseguono in una nota Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo - il ritardo per l'avvio della newco Ita che deve partire al più presto, mantenendo gli attuali livelli occupazionali e non sono più tollerabili i ritardi nell'erogazione degli stipendi per tutti i dipendenti di Alitalia in amministrazione straordinaria che continuano a lavorare in maniera professionale. Per Air Italy va trovata una soluzione immediata per scongiurare i licenziamenti e va prorogata la cassa integrazione, lavorando poi ad una soluzione industriale. Da scongiurare anche i licenziamenti in Norwegian e Ernest, due compagnie in liquidazione dove i lavoratori sono senza stipendio e ancora senza cassa integrazione. Da monitorare le situazioni delicate delle altre compagnie del nostro paese come Blu Panorama, Air Dolomiti, i cui lavoratori sono sotto regime di ammortizzatori sociali. In cassa in deroga anche i lavoratori di EasyJet". (segue) (Com)