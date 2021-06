Trasporto aereo: sindacati, confermate 4 ore sciopero il 18 giugno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le organizzazioni sindacali aggiungono: "Più complessa la situazione sindacale con le altre low cost, le cui attività sono in ripresa con la stagione estiva ma senza adottare relazioni sindacali costruttive. Per le compagnie aeree straniere emblematico il caso Emirates che da una parte ricorre agli ammortizzatori sociali ma dall'altra ci comunica le dismissioni delle attività cargo nel nostro paese. In grave crisi anche le società di gestioni aeroportuali, dei servizi handling aeroportuale e catering alle compagnie, a causa del calo delle attività per la crisi delle compagnie a partire da Alitalia. I lavoratori di queste attività in cassa integrazione ricevono pagamenti ridotti e in ritardo. A tutti questi lavoratori si aggiungono moltissimi stagionali e precari a cui non sono stati rinnovati i contratti". (segue) (Com)