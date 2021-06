G7: fonti Usa, leader mondiali divisi su approccio con la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader mondiali riuniti a Carbis Bay, nel Regno Unito, per la seconda giornata del vertice del G7 hanno espresso divergenze riguardo l’approccio da adottare con la Cina. Lo riferisce l'emittente statunitense “Cnn” citando fonti della delegazione che accompagna il presidente Joe Biden. “C’è stata una discussione interessante e qualche divergenza di opinioni non tanto sull’esistenza di una minaccia (da parte di Pechino) quanto sulla sua entità, dal punto di vista di quali azioni adottare”, ha detto un funzionario Usa citato dall’emittente statunitense. Secondo la fonte Biden avrebbe lanciato un forte appello agli altri leader mondiali ad alzare la voce contro le pratiche antidemocratiche cinesi, rimarcando la necessità di agire. L’appello sarebbe stato sposato dal primo ministro britannico, Boris Johnson, dal primo ministro canadese, Justin Trudeau, e dal presidente francese, Emmanuel Macron, i quali sarebbero favorevoli ad azioni più dure contro Pechino. La cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi e altri leader dell’Unione europea avrebbero invece posto l’accento sulle aree di cooperazione con la Cina. Quello su cui tutti hanno concordato, ha aggiunto il funzionario, è stata l’iniziativa di nuovo piano infrastrutturale globale. Il riferimento è al piano 'Ricostruiamo meglio per il mondo’, lanciato dai leader del G7 con l’obiettivo di colmare il gap infrastrutturale nei paesi in via di sviluppo. Secondo quanto di legge in un comunicato della Casa Bianca l’iniziativa sarà globale e si estenderà dall’America latina e i Caraibi all’Africa e Indo-Pacifico. (segue) (Res)