Trasporti: Fassina (SpR), errore su voucher taxi conferma assenza dialogo sociale

- "Con enorme ritardo la Giunta Raggi ha approvato le linee guida per i voucher taxi, 6,2 milioni di euro, finanziati dal decreto Rilancio di un anno fa". Lo dichiara, in una nota, Stefano Fassina consigliere SxR candidato alle primarie del centrosinistra. "Nonostante i tempi lunghi - aggiunge - è comunque un passaggio positivo che, però, rischia di tagliare fuori larga parte dei potenziali cittadini beneficiari. Infatti, prevedere l’App e il pagamento elettronico come condizione necessaria per utilizzo del voucher implica frapporre un ostacolo insormontabile a moltissimi ultra 65enni e anche ad ampie porzioni delle altre fasce potenzialmente beneficiarie. Chiediamo alla sindaca di correggere la delibera e di fare affidamento alle organizzazioni dei tassisti. Strutturare un dialogo con le rappresentanze dei tassisti potrebbe anche essere l’occasione per cambiare l’assurda e irrazionale organizzazione dei turni di lavoro. Anche l’errore sui voucher taxi conferma che senza il dialogo sociale non si governa una città come Roma in una fase così difficile". (Com)