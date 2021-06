Calabria: Mangialardi-Occhiuto (FI), attendiamo ufficializzazione candidatura centrodestra a presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Attendiamo con fiducia l'ufficializzazione della candidatura alla presidenza della regione Calabria, che dovrà necessariamente arrivare dai leader nazionali del centrodestra". È quanto affermano il coordinatore di Forza Italia Calabria, Giuseppe Mangialavori, ed il capogruppo di FI alla Camera, Roberto Occhiuto. "L'incontro di oggi a Vibo Valentia - specificano i due esponenti politici in una nota - era finalizzato all'avvio di un dialogo con i cittadini e le forze produttive e sociali calabresi; non aveva, dunque, lo scopo di anticipare un annuncio che, come da prassi nel centrodestra, spetta esclusivamente ai segretari nazionali dei partiti che compongono la coalizione, così come già avvenuto per le candidature di Roma e Torino e come avverrà per tutte le altre città al voto il prossimo autunno". (Com)