Vaccini: dopo parere Aifa su Astrazeneca, Regione Lombardia provvederà a seconda dose eterologa

- La direzione Welfare di Regione Lombardia comunica in una nota che agli under 60 vaccinati con Astrazeneca si farà la seconda dose con Pfizer o Moderna. "Alla luce della circolare del ministero della salute e del collegato parere Aifa, Regione Lombardia provvederà alla somministrazione della seconda dose di vaccino ai cittadini under 60 vaccinati con Astrazeneca in prima dose, alla somministrazione eterologa, ossia con vaccino Pfizer o Moderna". (Com)