Imprese: Serracchiani (Pd), collaborazione tra MSC e Fincantieri è garanzia di qualità e di crescita

- "La collaborazione tra MSC e Fincantieri è una garanzia di qualità e di crescita, e assieme alle importantissime commesse militari dall'Estremo Oriente dà certezza di lavoro per il futuro. Dopo aver pensato alla salute, adesso abbiamo bisogno di riprendere la corsa, ripartire e salvaguardare la nostra economia e l'occupazione". Lo ha detto oggi a Trieste, a bordo della nave "Splendida", la presidente del gruppo del Partito democratico alla Camera, Debora Serracchiani, intervenendo alla cerimonia in occasione della ripartenza di MSC Cruises da Trieste. "Quella di oggi con MSC Crociere è una ripartenza importante - ha aggiunto Serracchiani - per Trieste e per il Paese. Il Friuli-Venezia Giulia con lo Stato ha fatto importanti investimenti in infrastrutture, l'aeroporto è l'unico a nord est ad essere collegato con una stazione ad alta velocità ma l'obiettivo è percorrere la Venezia-Trieste in 55 minuti e collegare agevolmente due centri strategici dell'Adriatico". (Com)