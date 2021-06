Russia: Covid, comune di Mosca torna ad inasprire le restrizioni dopo aumento casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Mosca torna a inasprire le restrizioni per contenere il Covid-19, alla luce del recente aumento dei casi, chiudendo temporaneamente i ristoranti ed i locali al chiuso dalle ore 23 alle 6. Lo ha annunciato in un comunicato il sindaco della capitale russa, Sergej Sobyanin. Il sindaco ha aggiunto che anche i luoghi ricreativi e di intrattenimento, inclusi quelli per le attività ludiche dei bambini nei parchi pubblici, saranno chiuse. "Di fatto camminare è la sola cosa permessa nei parchi", ha dichiarato. Il comune di Mosca ha inoltre consigliato alle aziende di far lavorare almeno il 30 per cento dei lavoratori da remoto a cominciare dal 13 giugno. Per gli over 65, così come per i cittadini con malattie croniche, viene consigliato di tornare alle modalità del telelavoro. Nelle ultime 24 ore in Russia è stato registrato il record di nuovi casi di Covid dallo scorso 15 febbraio con 13.510 positivi. Nella sola capitale Mosca, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 6.701 nuovi casi, ovvero il numero più alto dallo scorso 26 dicembre.(Rum)