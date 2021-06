© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Annalena Baerbock e Robert Habeck sono stati nominati come candidati del Partito Verde per le elezioni del Bundestag del 26 settembre. E' il risultato emerso dal congresso del partito tedesco, con la votazione che ha approvato le candidature dei due co-leader dello schieramento con il 98,5 per cento.(Geb)