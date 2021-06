Milano: al parco Sempione intitolata una via alla prima squadra di calcio femminile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tredici ragazze, guidate dalle sorelle Rosetta, Marta e Giovanna Boccalini, determinate a sfidare il regime fascista per poter giocare a calcio. È questa la storia della Gfc (gruppo femminile calcio), la prima squadra femminile d’Italia. Nonostante il regime vietasse alle ragazze di praticare gli sport considerati non femminili, le calciatrici della Gfc continuarono ad allenarsi fino a disputare la prima storica partita, l’11 giugno del 1933. Purtroppo fu anche l’ultima, perché dopo il match la squadra fu sciolta. La loro storia - raccontata nel libro della giornalista Federica Seneghini “Giovinette. Le calciatrici che sfidarono il Duce” (edizioni Solferino) - però è rimasta nella memoria della città, tanto che lo scorso anno, su proposta della capogruppo di Milano Progressista Anita Pirovano, il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno per intitolare una via di Milano alle ragazze della Gtc. (segue) (Rem)