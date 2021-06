Milano: al parco Sempione intitolata una via alla prima squadra di calcio femminile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E questa mattina, nell’anniversario della celebre partita giocata dalla squadra, il Comune ha intitolato alle calciatrici del 1933 una via all’interno del Parco Sempione, dietro all’Arena Civica (lato via Legnano), alla presenza del sindaco Giuseppe Sala, di Elisabeth Spina di Milan Academy e di Ilaria Pasqui, responsabile del settore femminile dell’Inter, alla presenza dei familiari delle prime calciatrici d’Italia. Accanto alla targa un totem ricorda la storia delle coraggiose ragazze. “L’iniziativa di oggi è particolarmente importante, ci vedo tanto di positivo in questa intitolazione. Innanzitutto è una storia al femminile e, al di là di ogni retorica, credo sia il momento di dare più ruolo al mondo femminile che tanto conta in una città come la nostra. Poi è una storia di coraggio, e viviamo in un momento in cui di coraggio c’è tanto bisogno. E poi è una storia di politica in senso vero”, ha detto il sindaco Sala. (Rem)