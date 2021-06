Euro 2020: Raggi, Roma calitale della ripartenza, stadio Olimpico ne è esempio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ospitare questo grande evento sportivo ci permette anche di far ripartire tante attività economiche della Capitale. È un momento di riscatto per tutti dopo la pandemia. Vi ricordo che abbiamo inaugurato anche la Fan Zone, dedicata ai tifosi e ai cittadini. Una zona composta da diverse aree e più strutture all’interno delle quali non solo si potranno seguire le partite sui maxi schermi ma si svolgeranno tante iniziative legate all’intrattenimento, alla musica e allo spettacolo", ha aggiunto la prima cittadina di Roma. (segue) (Rer)