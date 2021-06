Euro 2020: Raggi, Roma calitale della ripartenza, stadio Olimpico ne è esempio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vittoria di ieri sera rappresenta simbolicamente anche la ripartenza della nostra città e del nostro paese. Roma è una città che guarda al futuro, capace di attrarre grandi eventi, investimenti, turismo, cultura e opportunità di lavoro. Ci aspettano tanti appuntamenti importanti che non possiamo perdere. Penso al Recovery Fund, al Giubileo del 2025 e alla candidatura a Expo 2030. Tre grandi sfide che vedono protagonista Roma non solo come città, ma come la Capitale di tutti gli italiani", ha concluso Virginia Raggi. (Rer)