Milano: Ronzulli (Forza Italia), dopo un anno orribile di pandemia è necessaria riforma

- Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, è presente a un banchetto a Milano in occasione dell'iniziativa "Meno tasse, più crescita" organizzata dal movimento azzurro. "Oggi Forza Italia è presente con dei banchetti in diverse piazze italiane per chiedere un fisco semplicemente più giusto" ha detto Ronzulli. "Siamo da sempre impegnati per un sistema fiscale equo che favorisca famiglie, imprese e lavoratori. Grazie a noi da tempo non esistono più l'Imu sulla prima casa, le imposte sulle successioni e le donazioni e le aliquote centrali sono state ridotte. Adesso, dopo l'anno orribile della pandemia, è necessario puntare alla ripresa e al rilancio dell'economia favorendo la crescita. Per farlo bisogna partire da un taglio delle tasse che preveda l'abolizione dell'Irap, un anno fiscale bianco con lo stralcio delle cartelle esattoriali, la riduzione dell'Irpef con un'aliquota massima al 33 per cento e una 'no tax area' per i redditi fino a 12mila euro. Con il recovery è non solo giusto ma doveroso farlo, tanto più in un momento storico cui è indispensabile mettere soldi nelle tasche degli italiani e non toglierli". (Com)