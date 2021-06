Perù: eliminato vitalizio per ex presidenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso del Perù ha approvato la revoca dei vitalizi per gli ex presidenti. La misura è stata approvata con 91 voti a favore, due contrari e 15 astensioni. In base alla disposizione il parlamento potrà approvare, eccezionalmente, una pensione di grazia per un periodo definito, qualora il beneficiario si trovasse in stato di necessità o di incapacità di lavorare e non percepisca altra pensione o ingressi di stato e a patto che non abbia condanne a suo carico. L’importo della pensione di grazia sarà fissato “in base allo svolgimento della carica di presidente e al lavoro di importanza nazionale svolto a beneficio del paese”, recita la legge, specificando che “in nessun caso la pensione può essere superiore a otto retribuzioni minime”. (Brb)