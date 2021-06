Brexit: Johnson, su Irlanda del Nord servono compromessi da tutte le parti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Servono compromessi "da tutte le parti" riguardo l'attuazione del protocollo sull'Irlanda del Nord dell'accordo sulla Brexit. Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson, secondo quanto riferito da un portavoce di Downing Street dopo gli incontri avuti oggi dal capo del governo di Londra con il presidente francese Emmanuel Macron, la cancelliera tedesca Angela Merkel, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Parlando a margine dei lavori del G7 in corso a Carbis Bay, il portavoce britannico ha spiegato che Johnson ha chiarito la sua volontà di "pragmatismo" e "compromesso da tutte le parti", ma ha sottolineato "che la protezione degli accordi di Belfast (del Venerdì Santo) in tutte le sue dimensioni è fondamentale". Secondo il portavoce, Johnson "ha sottolineato la posizione del Regno Unito sul protocollo sull'Irlanda del Nord e l'esigenza di mantenere sia la sovranità che l'integrità territoriale del Regno Unito". Secondo il premier britannico, servono "soluzioni pratiche" da trovare nel quadro del protocollo per "minimizzare l'impatto nelle vite quotidiane delle persone nell'Irlanda del Nord". Il presidente francese Macron, secondo quanto rivelato dall'Eliseo, ha chiesto al primo ministro britannico Johnson il rispetto della "parola data agli europei" nell'ambito degli accordi sulla Brexit. Macron si é detto disponibile ad una ripresa dei rapporti tra Parigi e Londra ma ha anche sottolineato che questo impegno impone ai britannici il rispetto della "parola data agli europei e il quadro definito dagli accordi Brexit", ha fatto sapere 'l'Eliseo. (Res)