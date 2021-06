Covid: Capolei (Epi), a centro vaccinale Ladispoli superate 10 mila somministrazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel centro vaccinale di Ladispoli sito in via Trapani è stata superata la soglia delle 10mila dosi di vaccino somministrate, nonostante la struttura, allestita presso un centro anziani, sia attiva da appena un mese. Un ritmo di lavoro costante e la grande professionalità degli operatori fanno dell'hub vaccinale un vero e proprio fiore all'occhiello non solo tra le strutture presenti nell'area di competenza della Asl Roma 4, ma dell'intero territorio regionale". Lo afferma in una nota Fabio Capolei, consigliere regionale del Lazio di Energie per l'Italia. (segue) (Com)