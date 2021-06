Covid: Capolei (Epi), a centro vaccinale Ladispoli superate 10 mila somministrazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A oggi in via Trapani vengono somministrate in media 500 dosi di vaccino al giorno, ma il numero è destinato a crescere. Da lunedì 14 giugno, infatti, le porte del centro si apriranno a partire dalle 8:00 di mattina, in aggiunta al turno pomeridiano già esistente, per aumentare il ritmo delle vaccinazioni e raggiungere l'immunità di gregge dal Covid nel più breve tempo possibile", ha aggiunto Capolei. "Bisogna sottolineare il grande lavoro svolto dal Dott. Pasquale Raia, delegato alla Sanità del Comune di Ladispoli, e dalle associazioni di volontariato che operano quotidianamente all'interno della struttura, senza le quali questo straordinario risultato non sarebbe stato possibile", ha concluso il consigliere regionale del Lazio. (Com)