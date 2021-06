Violenza donne: Letta su Saman, le regole vanno rispettate da chi arriva in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da parta mia, da parte nostra non solo una condanna durissima per quello che sembra essere un efferato femminicidio, la volontà che la giustizia trionfi. Non c'è nessuna possibilità di tollerare vicende drammatiche, come questa. Dobbiamo essere tutti molto netti: è necessario impegnarsi per far sì che le regole nel nostro Paese siano rispettate da tutti coloro che vengono. Stiamo parlando di un femminicidio - se così sarà confermato - che andrà trattato con la massima durezza dal punto di vista delle sanzioni". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, ospite a "a Coffee break" su La7, in merito alla vicenda di Saman Abbas. Il leader del Pd ha pubblicato il suo intervento su Twitter. (Rin)