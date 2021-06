Covid: assessore Lazio, grande creatività dei nostri sanitari per accoglienza 12-16 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dai video e cartoline di Harry Potter fino alle borracce ecologiche per l’acqua, passando per spille e magliette fatte da diversamente abili, queste sono solo alcune delle creatività messe in campo nella giornata odierna dai nostri operatori sanitari, per rendere più accogliente l’attesa dei più piccoli che stanno partecipando alle vaccinazioni Junior Pfizer in tutta la regione". Lo dichiara in un comunicato l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. "La Asl Roma 6 ha seguito la saga di Harry Potter con video e cartoline tematiche; la Asl Roma 1 ha dato in dono ai ragazzi una sacchetta ecologica con all’interno una borraccia per l’acqua; la Asl di Viterbo ha regalato delle magliette create da ragazzi diversamente abili con la scritta ‘Invertiamo la rotta’", ha raccontato D'Amato. (segue) (Rer)