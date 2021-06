Minori: Orlando, combattere sfruttamento lavoro minorile, faremo la nostra parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, "sostenibilità e giustizia sociale vogliono dire prima di tutto combattere lo sfruttamento del lavoro minorile, restituendo a milioni di bambini il diritto al futuro, che non può essere penalizzato dalla schiavitù del lavoro in giovane età, dalla privazione di percorsi scolastici e spazi di socializzazione, crescita serena e gioco. È impegno di tutte le istituzioni - continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook - quello di portare a compimento le ragioni che sono alla base della Risoluzione adottata dall’Assemblea generale dell’Onu il 25 luglio 2019 che ha proclamato il 2021 come Anno internazionale per l’eliminazione del lavoro minorile". Orlando conclude: "Faremo la nostra parte: il ministero del Lavoro avvierà un’azione di ascolto, per produrre un piano di azione strategico e fare in modo che l’anno in corso sia veramente una tappa essenziale per l’eliminazione del lavoro minorile". (Rin)