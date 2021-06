Roma: controlli sul territorio, ondata di arresti, 17 in 24 ore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti del commissariato Sant'Ippolito, a Casal Bruciato, hanno arrestato M.A. trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina. Gli uomini del Commissariato Romanina sono risaliti ad una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti in via Bivongi. A finire in manette G.A., un 23enne romeno con precedenti di polizia. L'uomo, locatario di un box, deteneva lì circa 1 kg tra hashish e marijuana; lo stesso tipo di stupefacente che è stato rinvenuto a casa dello stesso G.A. Nel centro della città sono stati arrestati, tutti per reati inerenti gli stupefacenti, 2 minorenni a Trastevere e Centocelle, fermati rispettivamente dagli agenti del commissariato Trastevere e Viminale, ed un egiziano 19enne. K.M.K.M., dagli investigatori del commissariato Porta Pia. (segue) (Rer)