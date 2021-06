Roma: controlli sul territorio, ondata di arresti, 17 in 24 ore (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È rapina aggravata invece il reato che ha portato all'arresto di L.P., nigeriano di 25 anni: gli agenti del commissariato Tuscolano lo hanno fermato dopo che aveva rapinato i proprietari di un bar in via Marco Valerio Corvo. La stretta collaborazione tra la Questura di Roma, i Tribunali e le Procure della Repubblica del Distretto della Corte d'Appello di Roma e non solo, hanno portato all'esecuzione di 4 provvedimenti cautelari; in particolare ad Anzio, M.M.I., romena di 28 anni, accusata di estorsione (adescava persone adulte e anziani, con i quali si intratteneva intimamente per poi ricattarli con foto hard e compromettenti), era ricercata per la notifica di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna. Grazie alle schedine alloggiati, è stata rintracciata stanotte presso un albergo di Anzio dove alloggiava insieme ad una amica, dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Anzio. (segue) (Rer)