- Il 3,72 per cento degli aventi diretto si è recato alle urne fino alle 10 di oggi in Algeria, dove ventiquattro milioni e quattrocentomila algerini sono chiamati a eleggere la nuova Assemblea nazionale del popolo, la camera bassa del parlamento bicamerale nordafricano. Lo ha annunciato il capo dell'Autorità indipendente per le elezioni, Mohamed Chourfi. (Ala)