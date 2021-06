Minori: Romano (M5s), dalla loro tutela passa futuro società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si celebra oggi la Giornata mondiale contro il lavoro minorile, una piaga che coinvolge 160 milioni di bambini, con un aumento di 8,4 milioni negli ultimi 4 anni e altri 9 milioni di minori a rischio a causa della crisi legata alla pandemia in corso. Nei Paesi più poveri i minori hanno perso il 66 per cento in più di giorni di scuola, le bambine il 22 per cento in più dei maschi. Come rileva Save the Children Italia, essi si aggiungono ai 258 milioni di minori che non avevano accesso all'istruzione già prima della pandemia. Il nostro Paese è anch'esso interessato da questo fenomeno, che mette a rischio il futuro di tanti giovani. È fondamentale comprendere che i diritti dei minori e dell'infanzia vanno preservati a tutela dei singoli e dell'intera società". A scriverlo su Facebook, in occasione della Giornata mondiale contro lo sfruttamento dei minori, è il capogruppo in commissione lavoro al Senato per il Movimento cinque stelle, nonché vicepresidente della commissione d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza, Iunio Valerio Romano. (Rin)