Milano 2021: Sala, da centrodestra mi aspetto toni decisi per recuperare

- Una campagna elettorale dai “toni decisi” per recuperare il ritardo sul centrosinistra. Questo si aspetta dal centrodestra il sindaco e candidato sindaco di Milano, Giuseppe Sala, impegnato oggi in un tour tra i banchetti elettorali di Pd e Volt. “Mi aspetto che il centrodestra presenti un candidato o una candidata forte e questo è nella tradizione di Milano, dove il centrodestra ha sempre avuto un candidato forte. Ci hanno messo tempo, ma non ho l’illusione che presenteranno uno qualunque. Dopodiché per recuperare è presumibile che cercheranno di far sentire toni più decisi”, ha detto Sala, parlando con i giornalisti al banchetto del Pd di largo Marinai d’Italia. “Mi chiedo - ma è un problema del centrodestra - quali saranno le idee di base per sfidare la nostra idea. Non tanto per sfidare me, ma la nostra idea di città, che credo sia molto contemporanea e che stia funzionando in tante altre città del mondo”, ha aggiunto il sindaco, concludendo: “Da qui a dire che abbiamo la vittoria in tasca proprio non me la sento e sarebbe anche sciocco. Sarà comunque una competizione dura, ne sono certo”. (Rem)