Milano 2021: Sala, Fd’I prenderà più di prima, ma non ci toglierà voti

- Fratelli d’Italia alle prossime amministrative a Milano secondo il sindaco Giuseppe Sala prenderà “significativamente” più voti del passato, togliendoli però alla Lega e non al centrosinistra. “I sondaggi valgono quel che valgono, ma mi fa piacere vedere il Pd rappresentato così”, ha detto Sala, commentando da un gazebo dem l’ultimo sondaggio Ipsos, che vede Pd primo partito, seguito nell’ordine da Fratelli d’Italia e Lega. “Credo che il successo di Fd’I - ha osservato il sindaco di Milano - sia da ascrivere molto alla figura della Meloni. Io sono lontano sideralmente dalle sue idee, ma so che è una politica che studia, si dà da fare e propone un modello di società che proprio non mi appartiene e che combatto, ma certamente ha il merito di avere elaborato proposte all’interno del centrodestra". “Fratelli d’Italia - ha aggiunto Sala - non ha mai preso molto a Milano, ma questa volta io penso che prenderà significativamente di più. Però sono abbastanza tranquillo che non lo porteranno via alla nostra parte, sarà un gioco al loro interno”, ha detto Sala, spiegando che “il centrodestra - e lo vediamo anche a Milano - nel suo insieme non cambia molto come quantità di voti. Si spostano da una parte all’altra. In questo momento Fratelli d’Italia sta prendendo voti che perde la Lega: parte della popolazione attribuisce più a Giorgia Meloni che a Salvini il merito di una proposta vincente”. (Rem)