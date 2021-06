Milano: De Corato, lunedì in Consiglio delibera giunta per cittadinanza onoraria Milite ignoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come ha affermato in una nota il consigliere comunale a Milano, assessore regionale alla sicurezza e membro della direzione nazionale di Fd'I, Riccardo De Corato, "lunedì 14 giugno andrà in Consiglio comunale la mozione di Fratelli d'Italia e la delibera di giunta per conferire al Milite ignoto la cittadinanza onoraria. In occasione del centenario della tumulazione, che ricorre quest'anno, Fd'I aveva raccolto la proposta fatta ad Anci dal gruppo medaglie d'oro al valor militare D'Italia. Sono contento che la nostra sensibilità sia stata condivisa anche dalla giunta" ha detto De Corato. "Lunedì chiederò al Consiglio che successivamente si possa intitolare al Milite anche una via, una piazza o un giardino". (Com)