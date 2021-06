© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Io spiegai che il saluto romano, che si fa a mano aperta, per non nascondere il gladio, si in segno di pace. In pieno Covid ho solo detto che il saluto a distanza fosse più igienico, facendo una battuta”. Lo ha detto il candidato sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti, intervenuto a Rai News24 chiarendo una sua dichiarazione sul saluto romano che ha scatenato polemiche. (Rer)