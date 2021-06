Roma 2021: Michetti, nessun giudizio su Raggi, da candidato penso solo a presente e futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Io non oserò mai dire una cosa che possa offendere o dileggiare un collega. Parlerò solo del mio programma, di Roma oggi e del futuro. Chi ha fatto in passato ci ha messo il meglio di se stesso”. Lo ha detto il candidato sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti, intervenuto a Rai News24. Sul giudizio sulla Raggi, “Da cittadino potevo essere assolutamente critico ma da candidato ho un rispetto enorme per me esiste il programma di oggi, il presente e il futuro”, ha aggiunto Michetti. (Rer)