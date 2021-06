G7: Johnson, democrazie leader si impegnano a prevenire future pandemie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Dichiarazione di Carbis Bay sulla salute, allo scopo di prevenire future pandemie, ha una portata storica. Lo ha sottolineato il premier britannico Boris Johnson commentando la Dichiarazione che sarà firmata oggi dai leader riunioni nel summit del G7 in Cornovaglia come annunciato in precedenza da Downing Street. Questa Dichiarazione, secondo quanto scritto da Johnson su Twitter, "segna un momento storico e di orgoglio per tutti noi". "In base a questo accordo, le democrazie che guidano il mondo si impegneranno a prevenire il ripetersi di una pandemia globale", ha dichiarato Johnson. Secondo quanto comunicato dal governo di Londra, la Dichiarazione di Carbis Bay sulla salute prevede impegni concreti per “impedire il ripetersi della devastazione umana ed economica provocata dal coronavirus”. Tra gli impegni previsti quello di ridurre il tempo necessario per sviluppare e autorizzare vaccini, trattamenti e diagnosi per ogni futura malattia sotto i cento giorni, rafforzare le reti di sorveglianza globali, la capacità di sequenziamento genomico e il supporto per la riforma e il rafforzamento dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Inoltre, per fermare le nuove malattie trasmesse dagli animali prima che mettano a rischio le persone, il Regno Unito istituirà un centro di produzione e innovazione di vaccini per animali presso il Pirbright Institute nel Surrey. Il centro si avvarrà dell'esperienza dell’Istituto Pirbright per accelerare la consegna di vaccini per le malattie del bestiame. (Res)