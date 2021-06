Roma: arrestati due minorenni per rapina e applicato Dacur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 9 giugno scorso, gli agenti della Polizia di Stato del I Distretto Trevi Campo Marzio hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i Minorenni Di Roma, su richiesta della relativa Procura, a carico di un 16enne, resosi responsabile di rapina in concorso con altro minorenne - denunciato - in quanto, risultato essere incensurato. Il fatto risale al 17 maggio scorso, quando due ragazzi di minore età venivano rapinati da parte di coetanei, in prossimità di Piazzale Flaminio/Viale Washington. I giovani, spaventati, non sapendo fornire le generalità dei ''piccoli predatori", hanno, però, riferito agli agenti che erano abituali frequentatori di quell'area di Villa Borghese, nota zona di movida, spesso anche violenta. (segue) (Rer)