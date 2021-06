Roma: arrestati due minorenni per rapina e applicato Dacur (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vittime, in sede di denuncia, hanno riferito che, dietro minaccia, non avendo denaro con loro, erano stati costrette a consegnare il bracciale in oro giallo che uno dei due portava al polso. E alla fine sono riuscite a fornire una sommaria descrizione dei caratteri fisici dei rapinatori. In virtù di ciò, gli investigatori nei giorni successivi hanno dato via ad un capillare monitoraggio proprio in quella zona, finalizzato ad identificare i correi. Durante uno di questi servizi specifici, il personale operante si è imbattuto in un giovane che, sulla base delle descrizioni fornite dai denuncianti, poteva essere riconducibile ad uno degli autori della rapina. Appena 16enne, alla presenza del proprio genitore, ha riferito che, effettivamente, il precedente 17 maggio, si trovava in Piazzale Flaminio in compagnia di un suo amico coetaneo, 16enne anche lui, il quale, minacciandolo con un coltello, lo avrebbe costretto ad accompagnarlo per compiere una rapina. (segue) (Rer)