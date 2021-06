Roma: arrestati due minorenni per rapina e applicato Dacur (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dagli accertamenti effettuati solo uno dei due è gravato da precedenti di polizia, risultando l'altro incensurato. A seguito dell'attività esperita, è stata inviata dettagliata comunicazione alla competente Procura per i minorenni che ha, così, chiesto e ottenuto il provvedimento cautelare. Nel corso dell'esecuzione, dietro indicazioni del giovane destinatario della misura, è stato rinvenuto il bracciale d'oro sottratto alla vittima della rapina, nascosto presso la sua abitazione famigliare. Il Questore di Roma, sulla base dell'istruttoria realizzata dalla Divisione Anticrimine, valutata la pericolosità dei comportamenti dei due giovani, ha tempestivamente emesso nei loro confronti il provvedimento del Dacur "divieto di accesso alle aree urbane", della durata di 18 mesi per il primo e di un anno per il secondo. Entrambi non potranno accedere dalle ore 18 alle ore 6 nell'area dove è avvenuta la rapina. L'inosservanza a tale provvedimento comporterà per loro, la reclusione da sei mesi a due anni e una multa da 8 mila a 20 mila euro. (Rer)