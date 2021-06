Covid: Zingaretti visita centri vaccinale Acea e Primavalle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dell’Open Day Junior il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha visitato questa mattina due siti vaccinali nella Capitale dando il via alle somministrazioni per la fascia di età dai 12 ai 16 anni. Il primo è l’hub Acea in Via delle Cave Ardeatine, alla presenza anche del Direttore Operativo Acea, Giovanni Papaleo. Il centro nel week end del 12 e 13 giugno effettuerà 1.600 vaccinazioni ai ragazzi utilizzando il vaccino Pfizer. Il secondo sito è il centro di via Jacobini nel quartiere Primavalle, che vaccinerà nel week end 400 ragazzi dai 12 ai 16 anni con il medesimo vaccino, con la collaborazione dei pediatri di libera scelta. (segue) (Com)