Covid: Zingaretti visita centri vaccinale Acea e Primavalle (2)

- Il centro di via Jacobini è un presidio territoriale di riferimento per la popolazione di recente ristrutturazione che oltre alla vaccinazione, in particolare pediatrica, ospita anche un consultorio particolarmente attivo nei servizi di orientamento e assistenza sanitaria alle donne e minori. Nel centro prima della vaccinazione è stata messa a disposizione una ‘black box’, uno strumento di didattica a forma appunto di scatola, contenente una lampada a raggi uva che insieme all’utilizzo di gel fluorescente permette di vedere la corretta esecuzione della buona pratica di igiene delle mani, sulla scorta della distribuzione della fluorescenza. Hanno partecipato alle visite l’Assessore alla Sanità e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, il Direttore Generale Asl Roma 1, Angelo Tanese. (Com)