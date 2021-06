Cina: investimenti diretti esteri in aumento del 35,4 per cento nei primi cinque mesi dell’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti diretti esteri in Cina sono aumentati del 35,4 per cento nei primi cinque mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, arrivando a 481 miliardi di yuan (circa 75,3 miliardi di dollari). Lo rende noto il ministero del Commercio, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa ufficiale “Xinhua”. Gli investimenti del settore dei servizi sono arrivati a 381,9 miliardi di yuan nel periodo, in aumento del 41,6 per cento rispetto all’anno precedente. (Cip)