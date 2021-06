Algeria: elezioni legislative, presidente Tebboune e premier hanno votato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, il primo ministro, Abdelaziz Djerad, si sono recati alle urne questa mattina per eleggere la nuova Assemblea nazionale del popolo, la camera bassa del parlamento bicamerale nordafricano. "L'affluenza alle urne non è molto importante per me. L'importante è che dalle urne escano persone legittimamente elette dal popolo", ha dichiarato Tebboune alla stampa. Si tratta delle prime consultazioni legislative senza l’ex presidente Abdelaziz Bouteflika, al potere per 20 anni, e sotto la nuova Costituzione algerina approvata tramite referendum popolare nel novembre 2020. Ad Algeri, il voto si è aperto sotto la supervisione dell'Autorità elettorale indipendente e dei rappresentanti dei partiti politici. Sui social media stanno circolando immagini che mostrano seggi elettorali saccheggiati nella località di Hariz, a Bouira, a sud-est della capitale. (segue) (Ala)