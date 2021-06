Algeria: elezioni legislative, presidente Tebboune e premier hanno votato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi ventiquattro milioni e quattrocentomila algerini sono chiamati alle urne. L’Autorità indipendente per le elezioni dell’Algeria ha comunicato che sono oltre 2.400 le liste elettorali rappresentate al livello nazionale. Nella maggior parte, circa la metà, prevalgono quelle indipendenti, mentre le restanti, intorno a 1.200, sono espressione dei 18 partiti politici di vario orientamento che concorreranno per i seggi in parlamento. Due anni dopo lo scoppio delle proteste dell’Hirak, il movimento di protesta che ha profondamente scosso il più vasto Paese del Continente africano, costringendo Bouteflika alle dimissioni, l’Algeria si avvicina a questo appuntamento elettorale dopo un anno difficile: da una parte la pandemia di Covid-19, dall’altra il calo dei prezzi del petrolio hanno duramente colpito l’economia. (Ala)