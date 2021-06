Covid: Sala, giusto riaprire ma vigilanza dovrà essere attenta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giusto riaprire le attività, ma mantenendo alte attenzione e vigilanza. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, commentando - a margine dello scoprimento della targa di via calciatrici del ‘33 - il focolaio di Covid in una palestra di Milano. “Credo che sia giusto riaprire, ma è chiaro che la situazione va sorvegliata. In Inghilterra, il Paese che prima ha vaccinato e aperto, ci sono casi di ritorno”, ha detto Sala. “Io non credo - ha aggiunto - che ci libereremo della pandemia in fretta, o perlomeno non sarà più una pandemia, ma che l’attenzione debba permanere, sì. Da qua a dire che in questo momento non si debba riaprire ce ne corre, io penso che bisogna aprire con attenzione. La vigilanza dovrà essere attenta e localizzata”, ha concluso il sindaco di Milano. (Rem)