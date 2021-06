Cultura: Bianchi e Franceschini firmano Protocollo d'intesa per avvicinare studenti a patrimonio storico-artistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rafforzare la collaborazione tra il ministero dell'Istruzione e il ministero della Cultura e facilitare - a partire dall'estate - il rilancio di progettualità tra il mondo della scuola e della cultura, per creare occasioni di recupero della socialità e di potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali. È questo l'obiettivo del Protocollo d'intesa "Interventi volti alla promozione dell'educazione alla cultura delle arti, della musica, della creatività, del cinema, del teatro e delle attività progettuali delle istituzioni scolastiche", sottoscritto dal ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, e dal ministro della Cultura, Dario Franceschini. E' quanto si legge in una nota. In vista dell'attuazione del "Piano scuola estate 2021", i due ministeri, con le loro strutture periferiche e gli enti collegati, intendono promuovere o potenziare collaborazioni tra musei statali, archivi, biblioteche, soggetti pubblici e privati del settore dello spettacolo, cinema e istituzioni scolastiche per realizzare insieme attività progettuali, che potranno essere replicate anche durante il prossimo anno scolastico. Una sinergia - continua la nota - che accrescerà la vicinanza di studentesse e studenti al patrimonio storico-artistico e di conoscenza del nostro Paese, coerentemente con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. "La scuola, come comunità educante, ha, per definizione, un rapporto strettissimo con tutte le declinazioni della cultura - ha dichiarato il ministro Bianchi -. Ringrazio il ministro Franceschini e il suo dicastero per questo accordo, che rinsalda ulteriormente una collaborazione strategica. Il Piano estate riporterà ragazze e ragazzi, bambine e bambini, alla socialità e all'apprendimento a tempo pieno e dal vivo, dopo le tante difficoltà che abbiamo - e hanno - vissuto. Tornare a poter fruire di visite e spettacoli culturali è lo strumento privilegiato per l'ingresso dei giovani nella nuova normalità, sempre accompagnati da una scuola aperta al territorio, al mondo esterno e alla società". (segue) (Com)